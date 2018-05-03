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الخميس 03/مايو/2018 - 07:32 م

«مصر الثورة» يطالب بتشكيل لجنة للتعاون بين الدول الأفريقية

حزب مصر الثورة
حزب مصر الثورة
محمد الشريف
dostor.org/2155329

طالب حزب مصر الثورة تشكيل لجنة من الشخصيات العامة والكيانات والقوى السياسية؛ لوضع آلية لوضع تصور واضح ومتكامل للتضامن الأفريقى على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية بين جميع الدول الإفريقية.

وأكد المستشار عبدالحكيم شداد، نائب رئيس حزب مصر الثورة، أمام مؤتمر الاتحاد العربى الأفريقى، أهمية استغلال التقارب بين الرئيس عبدالفتاح السيسى والزعماء الأفارقة، وانتهاز ذلك لعمل وإحداث تنمية شاملة وحقيقية بين مصر والدول الأفريقية، خاصة أن أفريقيا تمتلك المقومات والثروات الطبيعية التى يجب استغلالها أفضل استغلال لمشروعات التنمية والاستثمار داخل جميع الدول الأفريقية.

واقترح شداد تشكيل لجنة لتنفيذ توصيات هذا المؤتمر، مطالبًا بإنشاء جامعة الدول الأفريقية تتولى التنسيق والتعاون والعمل المشترك بين جميع الدول الأفريقية.

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