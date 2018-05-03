العين يحرز لقب كأس رئيس الإمارات

تغلب العين على الوصل 2-1 في نهائي كأس رئيس الإمارات لكرة القدم، ليحرز الثنائية المحلية للمرة الأولى في تاريخه، اليوم الخميس.



وتوج العين بطل الدوري المحلي بلقبه السابع في كأس رئيس الإمارات.



وتقدم إسماعيل أحمد للعين بعد ثلاث دقائق من البداية عندما تابع تمريرة القائد عمر عبدالرحمن (عموري) من ركلة ركنية ووضع الكرة في الشباك من مدى قريب في شباك يوسف الزعابي، حارس الوصل.



وأضاف المهاجم السويدي، ماركوس بيرج، الهدف الثاني في الدقيقة 50 إثر تمريرة من عموري، لينفرد هداف الدوري بمرمى الزعابي ويضع الكرة في الشباك.



وواصل الدولي السويدي هز الشباك للمباراة السادسة على التوالي في كافة المسابقات، حيث سجل 15 هدفا في آخر ست مباريات.



وخاض العين آخر 14 دقيقة بعشرة لاعبين بعد طرد إسماعيل أحمد، إثر حصوله على الإنذار الثاني، ما سمح للوصل بتقليص الفارق عبر البرازيلي كايو كانيدو في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.