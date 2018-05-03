ارتفاع حصيلة ضحايا سوء الطقس بالهند إلى 116 قتيلًا و250 مصابًا

ارتفعت حصيلة ضحايا صعقات البرق والعواصف الترابية التي ضربت جميع أنحاء الهند إلى 116 قتيلا وإصابة أكثر من 250 آخرين.

وحذر خبراء الأرصاد الجوية، حسبما ذكرت قناة (جيو نيوز) الباكستانية اليوم، من توقعات بشأن ازدياد الطقس سوءا.

وكان رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، عبر من خلال موقع التدوينات المصغرة "تويتر"، عن حزنه بسبب حالات الوفاة التي تسببت بها الأحوال الجوية السيئة، معربًا عن تعازيه للعائلات المنكوبة، وعن أمله في تعافي المصابين قريبًا.