«بوجدانوف» يبحث مع وزير خارجية ليبيا سبل التسوية

بحث نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف، اليوم الخميس، مع وزير خارجية حكومة الوفاق الوطني الليبية محمد سيالة، الوضع في ليبيا، وأكد بوجدانوف دعم روسيا لجهود تسوية الأزمة.



وجاء في بيان نشر على موقع وزارة الخارجية الروسية، نقلته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، إنه "تم خلال الحوار التركيز على تطورات الوضع في ليبيا مع التأكيد على ضرورة توحيد الجهود برعاية الأمم المتحدة من أجل تسريع عملية التسوية للأزمة في هذه الدولة".



وأضاف البيان: أن الجانب الروسي أكد مجددا التزامه باستقلال ليبيا وسلامة أراضيها، وإقامة حوار وطني مستدام من أجل إخراج البلاد من الأزمة الممتدة، من خلال الاتصالات مع ممثلي مختلف القوى السياسية الليبية، كما ناقش بوجدانوف وسيالة، التعاون الثنائي بين الدولتين.