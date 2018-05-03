«الداخلية العراقية» تعتقل داعشيًا في الموصل

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم، اعتقال عنصر من تنظيم (داعش) الإرهابي في مدينة الموصل.



وأوضحت الداخلية العراقية، في بيان نقلته قناة (السومرية نيوز) العراقية، أن "فوج طوارئ الشرطة الثالث في شرطة نينوى وبناء على تعاون المواطنين ألقى القبض على داعشي معروف مطلوب قضائيا والصادر بحقه مذكرة قبض"، مشيرا إلى أنه تم القبض عليه في سوق حي سومر في الجانب الأيسر لمدينة الموصل.



وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي قد أعلن - في 10 يوليو 2017 - تحرير الموصل من تنظيم "داعش" بالكامل.