دفن 16 جثة مجهولة في سبها الليبية

دفن المسئولون بمركز سبها الطبي، الخميس، 16 جثة مجهولة الهوية فى مقبرة حامد الحضيري بمنطقة الجديد بالمدينة بعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة قبل عملية الدفن، بحسب بوابة الوسط الليبية.



وقال مدير دار الرحمة بمركز سبها الطبي، حسن الزروق، إن الجثامين بعضها وصل إلى مرحلة التحلل بسبب طول مدة التخزين وعدم وجود طبيب شرعي بالمنطقة إلى جانب الظروف الفنية التي تعاني منها ثلاجات حفظ الموتى بالمركز، مشيرًا إلى أن بعض الجثث كانت محفوظة منذ ستة أشهر.



وأكد الزروق استكمال جميع إجراءات دفن الجثامين من قبل النيابة العامة والطبيب الشرعي وأُخذت عينات الحمض النووي منها، لافتًا إلى أن عملية الدفن جرت بالتعاون مع مكتب الطبيب الشرعي ببلدية وادي البوانيس التابع لمنطقة البيضاء شرق البلاد.