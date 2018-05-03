رسام كاريكاتير معارض لأردوغان يفوز بجائزة في اليوم العالمي لحرية الصحافة

فاز رسام كاريكاتير تركي، يواجه حكما بالسجن تتجاوز مدته ثلاث سنوات بالجائزة الدولية للرسم الصحفي اليوم الخميس، وهي جائزة تمنح كل عامين لرسامي الكاريكاتير المتميزين، خاصة الذين يعملون في ظل أنظمة شمولية.



وكان موسى كارت الذي يعمل لصحيفة جمهوريت المعارضة أحد 14 موظفا بالصحيفة صدرت بحقهم أحكام الشهر الماضي تتراوح بين عامين ونصف العام وسبعة أعوام ونصف العام في تهم تتعلق بدعم فتح الله جولن، وهو رجل دين مقيم في الولايات المتحدة تحمله أنقرة مسئولية محاولة انقلاب عام 2016.



وحكم على كارت (64 عاما) بالسجن ثلاث سنوات وتسعة أشهر، وهو ممنوع من السفر لحين نظر الاستئناف في الحكم الصادر ضده، وقضى تسعة أشهر في السجن بعد محاولة الانقلاب.