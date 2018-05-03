الحلفاوي: خالى بالك يا مدريدي هيسبحوا منك الجنسية

سخر الفنان نبيل الحلفاوى من إحدى الصفحات على "فيس بوك"، والتى تمتلك عددا كبيرا من مشجعى نادي ريال مدريد السباني من العرب والمصريين، حيث قالت الصفحة "من سيشجع ليفربول من أجل صلاح أمام ريال مدريد فلا يعتبر نفسه مدريديًا بعد اليوم".



وعلق الحلفاوى، على المنشور قائلًا: "خالى بالك يا مدريدي.. هيسحبوا منك الجنسية".



يُذكر أن لاعب منتخب مصر ونادى ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، يخوض المبارة النهائية من دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد فى 26 مايو فى العاصمة الأوكرانية كيف.

