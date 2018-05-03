عاجل.. وفاة الفنانة الشعبية جمالات شيحة

رحلت عن عالمنا منذ قليل الفنانة جمالات شيحة واحدة من رائدات الفن الشعبي في مصر، عن عمر ناهز 85 عامًا إثر أزمة صحية مفاجئة.



ومن المقرر أن تشيع الجنازة غدا من مسجد السيدة عائشة، ويتم دفن جثمانها في مقابر العائلة بمنطقة السيدة عائشة، وسيقام العزاء غدًا في شارع المطار بمنطقة إمبابة.



والمعروف أن الفنانة جمالات شيحة واحدة من أشهر المغنيات الشعبيات بمصر، ودخلت المجال الفني وهي في السادسة عشرة من عمرها بعدما اكتشفها الفنان الراحل زكريا الحجاوي، أحد رواد الفن الشعبي المصري، وقدمت أغاني ومواويل شعبية شهيرة من بينها "على ورق الفل دلعني، وأنا شرقاوية، ورسيني يا ساقية عذاب".