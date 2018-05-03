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الخميس 03/مايو/2018 - 07:18 م

عاجل.. وفاة الفنانة الشعبية جمالات شيحة

جمالات شيحة
جمالات شيحة
نرمين مقبل
dostor.org/2155304

رحلت عن عالمنا منذ قليل الفنانة جمالات شيحة واحدة من رائدات الفن الشعبي في مصر، عن عمر ناهز 85 عامًا إثر أزمة صحية مفاجئة.

ومن المقرر أن تشيع الجنازة غدا من مسجد السيدة عائشة، ويتم دفن جثمانها في مقابر العائلة بمنطقة السيدة عائشة، وسيقام العزاء غدًا في شارع المطار بمنطقة إمبابة.

والمعروف أن الفنانة جمالات شيحة واحدة من أشهر المغنيات الشعبيات بمصر، ودخلت المجال الفني وهي في السادسة عشرة من عمرها بعدما اكتشفها الفنان الراحل زكريا الحجاوي، أحد رواد الفن الشعبي المصري، وقدمت أغاني ومواويل شعبية شهيرة من بينها "على ورق الفل دلعني، وأنا شرقاوية، ورسيني يا ساقية عذاب".

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