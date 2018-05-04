كل ما تريد معرفته عن جماعة «إيتا الانفصالية»

أعلنت الجماعة الانفصالية "إيتا" اليوم الخميس، حل هيكلها تمامًا ونهائيًا، لكن ما هى جماعة إيتا تلك التى جلبت الرعب إلى إسبانيا وفرنسا لعقود من الزمان.



كشفت صحيفة ناشيونال بوست الكندية فى تقرير لها اليوم، 7 معلومات هامة عن الجماعة الانفصالية التى تعتبرها الحكومة الاسبانية تنظيما إرهابيا.



من هي إيتا؟

تأسست منظمة إيتا في 31 يوليو 1959، على يد مجموعة من الطلاب المتطرفين المنشقين عن جماعة أكين (EKIN)، المنشقة بدورها عن الحزب القومي الباسكي، وكان هدفها المعلن في الوثائق المبكرة هو الكفاح من أجل تقرير المصير الكامل لإقليم الباسك، وهي منطقة تتمتع بالحكم الذاتي في شمال إسبانيا تمتد على الحدود الفرنسية اعتبرتها الحكومة الإسبانية جماعة إرهابية.



بدأت أولى خطوات تأسيس الجماعة الانفصالية في عام 1958 خلال نظام الجنرال فرانسيسكو فرانكو كاختطاف للمنظمات الشبابية المرتبطة بحزب الباسك القومي، لقد نمت خلال الانتقال الصعب في إسبانيا من الدكتاتورية إلى الديمقراطية، وتصدرت عناوين الصحف العالمية عندما قتلت خليفة الدكتاتور لويس كاريرو بلانكو، في عام 1973، وظلت نشطة بعد فترة طويلة من وفاة فرانكو في عام 1975.



كم شخص قتلت إيتا؟

في المجموع، تسببت العمليات الاجرامية لمنظمة إيتا حتى الآن فى مقتل حوالى 853 شخصًا على مدى أربعة عقود، وفقًا لإحصاء صادر عن وزارة الداخلية الإسبانية، معظمهم خلال فترة الثمانينيات المضطربة، كما تسببت فى إصابة أكثر من 2600 شخص، واختطفت 86، وهددت بمئات آخرين، فضلا عن وجود ما لايقل عن 358 جريمة يشتبه فى انتمائها الى المنظمة.



كيف قتلت إيتا الأبرياء؟

كانت القنابل الملحقة بالسيارات هي أسلوب القتل الرئيسي في ايتا، كما أن أعضاء المنظمة شاركوا فى أغتيال رجال الشرطة والسياسيين ورجال الأعمال والصحفيين في عملية المستهدفة في إسبانيا وفرنسا.



كيف قاومت الحكومة الاسبانية ايتا؟

في ما أصبح يعرف باسم "الحرب القذرة" في إسبانيا على الإرهاب، قُتل ما لا يقل عن 28 من الانفصاليين في إيتا من قبل "فرق الموت" التي تكونت من أفراد من قوات الأمن الإسبانية للقيام بعمليات قتل خارج نطاق القضاء.



وقُتل بضع عشرات آخرون على أيدي جماعات شبه عسكرية يمينية متطرفة مستقلة، بينما عملت إسبانيا مع الحكومات الفرنسية المتعاقبة لمحاربة إيتا، فإن مقاتليها "تم تفريقهم" في السجون في جميع أنحاء البلاد لإضعاف هيكلها، كذلك يتم الاحتفاظ بالمئات من أعضاء ETA في السجون الإسبانية والفرنسية، ومعظمهم خارج إقليم الباسك.



كيف وصلت إيتا إلى نقطة التفكيك؟

قبل أسبوع من إعلان المنظمة تفكيك هيكلها، أعلنت المنظمة لأول مرة نزع السلاح، ومع تراجع الدعم وتكثيف عمليات الشرطة على كلا جانبي جبال البيرينيه لتقويض قدرتها على شنّ النضال المسلح، أعلنت إيتا بالفعل "نهاية حاسمة" لحملتها المسلحة، في عام 2011.



استكملت المنظمة مسيرتها نحو الحل حتى أعلن أعضاءها المتبقين - الذين يقل عددهم عن 50 شخصا، وفقا للمسؤولين الإسبان، ومعظمهم يعيشون في الخارج - قد قرروا تعليق نشاطهم السياسي بشكل نهائي وأن المنظمة قد تخلت بالفعل عن معظم أسلحتها، فيما أكدت الحكومة الإسبانية إن إيتا هزمت دون تحقيق أي من أهدافها.



ماذا سيحدث بعد حلُ إيتا نهائيًا؟

يطالب الناجون وأقارب الضحايا بتحقيق العدالة بالنسبة لجرائم إيتا غير المحسومة، الأمر الذى أكدت عليه الحكومة الاسبانية من جانبها ان أي عفو هو مسأله "غير محتملة".



وقال رئيس الوزراء الاسباني ماريانو راخوي "مهما قلت ومهما فعلت لن تفلت ايتا من العقاب يمكن أن تعلن إيتا عن اختفائها، لكن جرائمها أو عمل القضاء لن تختفي".