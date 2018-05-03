سجن 10 سعوديين أدينوا بـ«تكفير الحكومة»

قضت محكمة سعودية، الخميس، بسجن 10 مواطنين أدينوا بتهم عدة من بينها "تكفير الحكومة" و"تأييد تنظيم داعش" الإرهابي.



وأفادت جريدة "عكاظ" المحلية بأن المحكمة الجزائية المتخصصة في العاصمة الرياض قضت في حكم ابتدائي قابل للطعن بالسجن من 4 إلى 14 عاما لـ"مجموعة إرهابية" مكونة من 10 عناصر سعوديين.



وأشارت إلى أن أعضاء المجموعة أدينوا بعدة تهم من بينها "انتهاج المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة النبوية من خلال تكفيرهم الحكومة السعودية وتأييدهم تنظيم (داعش) الإرهابي".



وخلال الأشهر الماضية، قضت محاكم سعودية بالسجن لعدة سنوات بحق سعوديين أدينوا بتهم تتعلق بالإرهاب من بينها "انتهاج الفكر التكفيري، وتأييد أو الانضمام لتنظيم داعش، واستهداف نقاط أمنية".