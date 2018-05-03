الجيش اليمني يُحبط هجومًا للحوثيين على مواقع عسكرية في تعز

تصدت وحدة من الجيش اليمنى، اليوم الخميس، لهجوم ميليشيات الحوثى على مواقع عسكرية فى الجبهة الشرقية لمدينة تعز.



وأكد مصدر عسكرى، فى تصريحات للموقع الرسمى للجيش اليمنى "سبتمبر نت"، أن معارك عنيفة دارت بين قوات الجيش اليمنى والميليشيات بعد أن شنت الأخيرة هجوما على مواقع الجيش فى معسكر التشريفات ومدرسة محمد على عثمان والجامعة اللبنانية والقصر الجمهورى.



وأضاف المصدر أن قوات الجيش الوطنى تمكنت من صد الهجوم وأجبرت الميليشيات على التراجع والانسحاب بعد تكبيدها خسائر فادحة بالأرواح والعتاد.



وفى السياق، استهدفت مدفعية الجيش اليمنى مواقع ميليشيات الحوثى الانقلابية فى تلتى السلال وسوفتيل، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى فى صفوف الميليشيات وتدمير طاقم عسكرى لها أسفل تلة السلال.