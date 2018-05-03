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الخميس 03/مايو/2018 - 07:09 م

اندلاع حريق بمستودع للذخيرة في أوكرانيا

اندلاع حريق بمستودع
وكالات
dostor.org/2155293

اندلع حريق أعقبته انفجارات متتالية، الخميس، داخل مستودع للذخيرة فى خاركيف على مسافة غير بعيدة من المناطق الانفصالية فى شرق أوكرانيا، وفق ما أفادت السلطات.

وقالت وزارة الدفاع إن الحريق اندلع لسبب غير معروف خلال عملية تفكيك ألغام فى مستودع بالاكليا الذى كان تعرض لحادث مماثل قبل عام.

وقالت صحفية محلية لفرانس برس إن الانفجارات مستمرة لكن شظايا الذخيرة لم تتجاوز حرم المستودع.

وأعلنت الإدارة الإقليمية فى خاركيف إخلاء حى مجاور للمستودع.

وهذا الحريق هو الخامس الذى يندلع فى مستودع للجيش الأوكرانى فى ثلاثة أعوام.

ويخوض الجيش منذ 2014 نزاعا فى شرق البلاد مع الانفصاليين الموالين لروسيا.

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