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الثقافة
الخميس 03/مايو/2018 - 07:07 م

مكتبة الإسكندرية تحتفي بالتراث النوبي

مكتبة الإسكندرية
حسام الضمراني
dostor.org/2155288

عقدت فعاليات ندوة «التراث النوبي» يومي 2 و3 مايو 2018م، بمكتبة الإسكندرية، بحضور الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية، وممثل عن الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، والنادي النوبي العام، وعدد كبير من ممثلي الهيئات والجمعيات النوبية، والباحثين المهتمين بالتراث، وبعض الشخصيات العامة، ورافق الندوة معرض للمنتجات الخزفية، والمشغولات، وبعض المنتجات التي تعبر عن النوبة.
وجاء عقد هذه الندوة في سياق مبادرة تبنتها مكتبة الإسكندرية للاحتفاء بالتجليات الثقافية المتعددة التي يشملها الوطن المصري الواحد، التي تمثل في جوهرها مصدرا للغنى الثقافي الذي يقدره أهل مصر، قيادة وشعبا، وأن التراث النوبي له خصوصيته، ويمثل فرعا من فروع شجرة التراث المصري الأصيل.

مكتبة الإسكندرية تحتفي بالتراث النوبي
مكتبة الإسكندرية تحتفي بالتراث النوبي
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