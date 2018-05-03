«إير فرانس» تعتزم إلغاء 25% من رحلاتها

أعلنت شركة الطيران الفرنسية "إير فرانس"، اعتزامها إلغاء 25% من رحلاتها المقررة غدا الجمعة على خلفية الإضراب الجزئي لعمالها، بعد إلغاء حوالي 15% من الرحلات اليوم الخميس.



ويتزامن الإضراب اليوم مع أخر أيام تصويت العمال على اقتراح الرئيس التنفيذي "جان مارك جانيلا" بزيادة الأجور بنسبة 7% خلال السنوات الأربع المقبلة، حيث تعهد بالاستقالة في حال رفض الأغلبية لهذا العرض.



يذكر أن النقابات العمالية التي تنظم سلسلة إضرابات مدة كل إضراب يوم واحد منذ فبراير الماضي تطالب بزيادة الأجور بنسبة 1ر5% خلال العام الحالي، لتعويض ارتفاع معدل التضخم خلال فترة تجميد الأجور خلال السنوات 2012 إلى 2017 وتقول هذه النقابات إن التصويت المباشر لعمال الشركة والذي دعا إليه الرئيس التنفيذي ليس له أي قيمة قانونية، مشيرة إلى اعتزامها تنظيم إضرابات أخرى يومي 7 و8 مايو.