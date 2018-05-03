محكمة إسرائيلية تتهم شاعرة عربية بالتحريض على الإرهاب

أدانت محكمة إسرائيلية اليوم الخميس، شاعرة عربية بالتحريض على الإرهاب عبر الإنترنت لاستخدامها قصيدة ألّفتها كخلفية صوتية لمشاهد لفلسطينيين في مواجهات عنيفة مع القوات الإسرائيلية.



ونشرت دارين طاطور 36 عاما، مقطعا مصورا على فيسبوك ويوتيوب وهي تقرأ قصيدة "قاوم يا شعبي قاوم" مصحوبة بلقطات لشبان فلسطينيين مُلثمين يرشقون الجنود الإسرائيليين بالحجارة والقنابل الحارقة.



ونشرت القصيدة في أكتوبر 2015 خلال موجة هجمات دامية شنها فلسطينيون على إسرائيليين في الشوارع. وأُلقي القبض على الشاعرة، وهي من عرب إسرائيل، بعد ذلك بأيام قليلة وقال ممثلو الادعاء إن تدوينتها دعوة للعنف.