نقابة الإعلاميين: فحص طلبات القيد وتوفير منفذ لبيع استمارات عضوية النادي

أعلن حمدي الكنيسي، نقيب الإعلاميين، أن لجنة القيد بالنقابة قامت بفحص وفرز عدد من طلبات القيد بجداول النقابة، وجار الاتصال بالزملاء الذين فحصت أوراقهم لاستكمال باقي الأوراق.

وأكد الكنيسي، في بيان، أن العمل بالنقابة يجري على قدم وساق لاستخراج كارنيهات العضوية في أقرب وقت ممكن، كما تم توفير منفذ لبيع استمارات العضوية بنادى الإعلاميين بمدينة السادس من أكتوبر، بالإضافة إلى مقر النقابة بالشيخ زايد تسهيلًا على الزملاء راغبي الانضمام لعضوية النقابة.