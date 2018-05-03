بوتين يدعو الأمن الروسي للتعامل بلباقة في كأس العالم

دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، السلطات الأمنية في بلاده إلى التعامل بلباقة خلال نهائيات كأس العالم لكرة القدم، التي تستضيفها روسيا للمرة الأولى خلال الفترة من 14 يونيو حتى 15 يوليو المقبلين.



نقلت وكالة (تاس) الروسية للأنباء عن بوتين قوله، خلال اجتماعات اللجنة المنظمة للمونديال التي عقدت في منتجع سوتشي: "يتعين على وكالات إنفاذ القانون تنفيذ جميع الإجراءات اللازمة بلباقة وعناية".



وشدد بوتين على أن الانطباع العام عن الدولة المضيفة مهم للغاية في مثل هذا الحدث الكبير، وأكد أن توفير الأمن يمثل قضية رئيسية خلال المحفل العالمي الكبير، الذي سيقام في 11 مدينة روسية.