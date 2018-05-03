أمريكا تحقق في تحطم الطائرة العسكرية بجورجيا

بدأ الجيش الأمريكى التحقيق في حادث تحطم طائرة عسكرية بولاية جورجيا، الذى أسفر عن مصرع 9 أشخاص.



ونقلت شبكة (إيه بى سي) الإخبارية الأمريكية عن الكولونيل بيتى بوون من الحرس الجوى الوطنى بجورجيا قوله - فى تصريحات للصحفيين اليوم الخميس - "إن المحققين سيستخدمون كل الوسائل المتاحة لدينا لتحديد سبب وقوع الحادث".



وتعود الطائرة المنكوبة لشعبة طيران 156 التابعة للحرس الوطنى الأمريكى فى بورتوريكو، وعند تحطمها كانت فى طريقها إلى قاعدة ديفيس مونتانا الجوية فى ولاية أريزونا.