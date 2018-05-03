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الخميس 03/مايو/2018 - 06:46 م

خروج أول دفعة تابعة للجيش السوري الحر من جنوبي دمشق

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه
dostor.org/2155265

خرجت 31 حافلة تقل أول دفعة مهجّرين من بلدات ببيلا، وبيت سحم، ويلدا، الخاضعة لسيطرة الجيش السوري الحر، جنوبي العاصمة دمشق، وفقا لاتفاق إخلاء برعاية الجانب الروسي بين فصائل المعارضة والنظام السوري.

واتجهت الحافلات اليوم الخميس، إلى ريف حلب الشمالي، الخاضع لسيطرة الجيش السوري الحر شمالي سوريا، حسب وكالة الأناضول.

ومن المتوقع خروج نحو 17 ألف شخص من البلدات المذكورة إلى مناطق المعارضة شمالي البلاد بالقرب من الحدود التركية، وستستمر عملية الإخلاء 4 أيام، ويمكن أن يتم تمديدها حتى يخرج جميع الراغبين في الخروج.

وكان اتفاق الإخلاء، جنوبي دمشق، جرى على محورين، الأول في مخيم اليرموك مع هيئة تحرير الشام، التي تسيطر على جزء صغير من المخيم، والثاني مع فصائل الجيش السوري الحر، التي تسيطر على بلدات مجاورة للمخيم.

ونص الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأسبوع الماضي، على مغادرة الراغبين في الخروج إلى مناطق المعارضة شمالي البلاد، فيما يتم تسوية أوضاع من يبقى بعد دخول قوات النظام إليها.

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