وفد ليبي يشارك في المنتدى الاقتصادي ببطرسبورج.. 25 مايو

أعلن رئيس مجموعة الاتصال الروسية لتسوية الأزمة الليبية ليف دينجوف، أن وفدا ليبيا يصل بطرسبورج للمشاركة في المنتدى الاقتصادي الدولي يومي 25-26 مايو الجاري.

وقال دينجوف، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" الروسية اليوم الخميس: "من المتوقع مشاركة وفد ليبي كبير في المنتدى الاقتصادي الدولي"، مضيفا: أن هذه المشاركة ستعطي دفعة لتطوير الاتصالات بين وزارتي الاقتصاد في البلدين.

