إضرابات جديدة في السكك الحديد الفرنسية وإير فرانس

نزل عمال السكك الحديد مجددا إلى الشارع، الخميس، فى فرنسا للضغط على الحكومة التى تصر على تطبيق إصلاحات فى القطاع، وأعلن موظفو إير فرانس الإضراب.



وفى حين تشير الشركة الوطنية للسكك الحديد والحكومة إلى تراجع التحرك، تجمع المئات من عمال الشركة فى باريس لاظهار عدم تراجعهم قبل أربعة أيام من لقاء رئيس الوزراء إدوار فيليب.



وقال فريديريك بافى من نقابة الاتحاد العام للعمل (سي. جي. تي): "نحن هنا لإبقاء الضغوط على الحكومة. إن رئيس الوزراء الوحيد القادر على اتخاذ القرارات. إنه مصمم وكذلك نحن".