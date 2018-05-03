«البشير»: ملتزمون بألا تتأثر حصة مصر من المياه بسبب سد النهضة

قال الرئيس السوداني، عمر البشير، إن هناك التزاما قاطعا بألا تتأثر حصص مصر من المياه جراء قيام سد النهضة الإثيوبي، مؤكدا أن السودان وجد عبر الدراسات أن آثار السد الإيجابية تفوق بأضعاف آثاره السلبية.



وأضاف البشير، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، اليوم الخميس، بالقصر الجمهوري بالخرطوم، أنه تم التأكد تماما من سلامة السد، وأنه لا يشكل تهديدا لمصر والسودان، وأن ملء البحيرة لا يؤثر سلبا على منشآت الري في كلتا البلدين، وقال: "إننا متوافقون تماما مع إثيوبيا حول قضية سد النهضة".



وأكد البشير تطابق وجهات النظر بين السودان وإثيوبيا في كافة القضايا ذات الاهتمام المشترك التي تم طرحها خلال المباحثات، وقال: "سنقوم بتنشيط اللجنة العليا بين البلدين، ومراجعة كل ما تم الاتفاق عليه والعمل على تنفيذه".



وأشار البشير إلى أن إطلاق سراح الإثيوبيين المحاكمين والموقوفين بالسودان يأتي تكريما لرئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد خلال زيارته الحالية.