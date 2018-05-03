هبوط «تسلا» خلال تعاملات اليوم لـ8%

تراجع سهم "تسلا" أكثر من 8% خلال تعاملات اليوم الخميس، بعد المؤتمر الصحفي الذي أثار جدلًا لمؤسسها عقب نتائج الأعمال الفصلية.



وهبط سهم الشركة بعد أن رفض الرئيس التنفيذي "ألون موسك" الإجابة على ما أسماه "الأسئلة المملة" من قبل المحللين، في أمور تتعلق بإنتاج "موديل 3" من السيارات، والهوامش الإجمالية للأرباح.



وأضاف "موسك" في مؤتمر صحفي: "أشعر بثقة تامة حول الوصول إلى التدفق النقدي الإيجابي في الربع الثالث، هذا ليس أمرًا مؤكدًا، لكنه المحتمل جدًا من وجهة نظري، وسنقوم بإجراء إعادة تنظيم، وإعادة هيكلة الشركة هذا الشهر والتأكد من تحقيق هذا الهدف".



وأعلنت الشركة العاملة في صناعة السيارات الكهربائية أمس الأربعاء، نتائج أعمالها الفصلية والتي أظهرت ارتفاع خسائرها بنسبة 115%، لكنها سجلت إيرادات فاقت التوقعات.