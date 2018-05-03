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اقتصاد
الخميس 03/مايو/2018 - 05:39 م

المغرب يرفع الرسوم الجمركية على واردات القمح اللين

مصطفى الخلفي
مصطفى الخلفي
وكالات
dostor.org/2155186

قال متحدث باسم الحكومة، اليوم الخميس، إن المغرب سيرفع الرسوم الجمركية على القمح اللين من 30 بالمائة إلى 135 بالمائة لتقليل الواردات ومساعدة المزارعين المحليين على تعزيز المحصول المحلى.

وأبلغ المتحدث مصطفى الخلفي، الصحفيين، أن القرار وافق عليه المجلس الحكومى وسيصبح ساريًا حال نشره في الجريدة الرسمية ويستمر حتى الحادي والثلاثين من أكتوبر.

وقال إن زيادة الرسوم الجمركية على واردات القمح اللين ترمي لرفع سعر القياس لقنطار القمح اللين من 255 درهمًا إلى 360 درهمًا.

وقالت وزارة الفلاحة الأسبوع الماضي، إنه من المتوقع أن يصل محصول الحبوب في المغرب إلى 9.82 مليون طن في 2018 ليجاري محصول العام الماضى على الرغم من تأخر سقوط الأمطار، بما فى ذلك 4.81 مليون طن من القمح اللين و2.28 مليون طن من القمح الصلد و2.73 مليون طن من الشعير.

وقال الخلفي، إن زيادة رسوم الاستيراد على القمح اللين تأتى في إطار يتسم بضعف الأسعار الدولية وارتفاع الانتاج المحلي.

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