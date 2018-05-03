رئيس فنزويلا يعرض مكافأة لمن يصوت لصالحه في الانتخابات

سخر الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادوروا، من الانتقادات الدولية المطالبة بإقالته، وعرض مكافآت لكل من يصوت له في الانتخابات القادمة المقرر لها 20 مايو القادم.



وقال مادورو خلال مؤتمر انتخابي له بولاية لا جويرا على ساحل كاراكاس، وفقا لوكالة "رويترز "، إنه لا يهتم بالمطالبات بعدم الاعتراف به رئيسا للبلاد، مؤكدا أنه لا يبالي بانتقادات واشنطن وأوروبا له.



ووعد الرئيس الفنزويلي ناخبيه بإصدار بطاقة لهم تسمي فازر لاند، تمكن حامليها من الحصول على بعض برامج الرفاهية المتاحة بالبلاد.



ودعت الولايات المتحدة، في أبريل الماضي الزعماء الإقليميين، لاتخاذ خطوات أقوى لعزل مادورو، مع انضمامها لبيان يدين الأزمة الإنسانية المتفاقمة والقمع السياسي في البلد الواقع في أمريكا الجنوبية.



وقال نائب الرئيس الأمريكى، مايك بنس، أمام قمة دول منظمة الأمريكتين في ليما، عاصمة بيرو، إن هناك ضرورة لتحرك فوري، في وقت تستعد فيه، فنزويلا، لانتخابات الرئاسة، في 20 مايو، والتي ندد بها كثيرون من زعماء المنطقة بوصفها مهزلة، الهدف منها إضفاء الشرعية على حكم مادورو.