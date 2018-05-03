قوات «القبعات الخضراء» الأمريكية تدعم السعودية «سرًا» ضد الحوثيين

قالت صحيفة أمريكية، إن وجود قوات "القبعات الخضراء" التابعة للجيش الأمريكي، تحارب بصورة سرية في اليمن ضد الحوثيين، دعما للجيش السعودي.



وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، في تقريرا لها، أن قوات القبعة الخضراء الأمريكية تتكون من قوات 12 عنصرا من القوات الخاصة "الكوماندوز الأمريكي"، تنفذ مهاما سرية على حدود السعودية مع اليمن.



وتابعت: "منذ أواخر العام الماضي، بدأ فريق من وحدات القبعات الخضراء، فيما يبدو أنه تصعيد للحروب السرية الأمريكية"، بحسب الصحيفة.



وترتكز مهمة تلك القوات، وفقا لـ"نيويورك تايمز"، على مساعدة القوات الأمريكية في تحديد مواقع وتدمير مخابئ الصواريخ الباليستية ومناطق إطلاق تلك الصواريخ التي يستخدمها الحوثيون في مهاجمة الرياض ومدن سعودية أخرى.



وقال مسئولون أمريكيون ودبلوماسيون أوروبيون للصحيفة الأمريكية، إن مسألة إرسال تلك القوات لم يتم مناقشتها مع أية من الجهات المنوط بها مراجعة الأمر سواء في الولايات المتحدة أو الدول المعنية بالأزمة.



وذكرت "نيويورك تايمز"، أن إرسال تلك القوات يتناقض مع تصريحات وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، بأن المساعدة العسكرية للحملة التي تقودها السعودية في اليمن، تقتصر على "الدعم اللوجيستي" من تزود الطائرات بالوقود وتبادل المعلومات الاستخباراتية العامة.