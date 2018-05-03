العثور على مقبرة جماعية بجزيرة مجهولة في أمريكا

أعلن المسئولون بمدينة نيويورك الأمريكية، أنه تم العثور عن جزيرة مجهولة هياكل عظمية لمئات الأمريكيين الذين دفنوا بطريقة غير رسمية على جزيرة صغيرة منذ ما يزيد عن نصف قرن.



ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن الجزيرة التي تدعي هارت وتتبع مدينة نيويورك، تعتبر مقبرة جماعية لنحو مليون أمريكي، رغم أنه تم العثور على 174 عظمة فقط.



وقالت ميرندا هارت، أحد أعضاء الفريق الذي عثر على العظام البشرية، أن الجزيرة مهجورة وارضها متآكلة بسبب عوامل المناخ والمد والجزر، مضيفة أن العظام البشرية موجودة على الأرض وليست مدفونة.



وأضافت أنه في 23 أبريل الماضي، تم العثور على 6 هياكل عظمية وعدد من عظام الأرجل واليدين.



وتم شراء تلك الجزيرة من قبل نيويورك عام 1868 لتأهيل الأطفال المشردين، ولكن مع مرورر الوقت باتت سجن لضحايا الحرب المدنية واللاجئين والمرضي، كما كانت قاعدة صاروخية.