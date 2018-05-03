القاهرة : الخميس 03 مايو 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
11:12 ص

بالصور.. انقلاب سيارة نقل بمقطورة على طريق «ميت غمر- المنصورة»
08:00 ص

الأرصاد: طقس اليوم شديد الحرارة.. والقاهرة 38 درجة
12:23 ص

اليوم.. التنمية المحلية تواصل تنفيذ قرارات الإزالة بحي السلام
08:48 م

مقتل خبيري صواريخ إيراني ولبناني في هجوم للتحالف باليمن
08:41 م

غدًا.. محاكمة حسن مالك في قضية تمويل الإرهاب
08:31 م

رئيس جهاز مخابرات ليبيا يغيب عن الاجتماع الرئاسي الطارئ
01:05 م

«الوطنية للصحافة»: صرف بدل التدريب والتكنولوجيا اليوم
11:44 ص

حكم قضائي بتغريم ربان سفينة أفرغت بقعة زيت بميناء نويبع
07:53 ص

اليوم.. محاكمة 23 متهمًا بـ«كتائب أنصار الشريعة»
12:59 م

«أمن أسوان» عن غريق مصرف السيل: «كان سكران».. وشهود عيان: سقط خلال مطاردة
11:38 ص

«طالبان» تقتل وتصيب جنديين أمريكيين خلال اشتباك في أفغانستان
11:31 ص

أمريكا: نعمل بجد لإصلاح الاتفاق النووي الإيراني
عالم
الخميس 03/مايو/2018 - 05:33 م

العثور على مقبرة جماعية بجزيرة مجهولة في أمريكا

العثور على مقبرة
وكالات
dostor.org/2155176

أعلن المسئولون بمدينة نيويورك الأمريكية، أنه تم العثور عن جزيرة مجهولة هياكل عظمية لمئات الأمريكيين الذين دفنوا بطريقة غير رسمية على جزيرة صغيرة منذ ما يزيد عن نصف قرن.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن الجزيرة التي تدعي هارت وتتبع مدينة نيويورك، تعتبر مقبرة جماعية لنحو مليون أمريكي، رغم أنه تم العثور على 174 عظمة فقط.

وقالت ميرندا هارت، أحد أعضاء الفريق الذي عثر على العظام البشرية، أن الجزيرة مهجورة وارضها متآكلة بسبب عوامل المناخ والمد والجزر، مضيفة أن العظام البشرية موجودة على الأرض وليست مدفونة.

وأضافت أنه في 23 أبريل الماضي، تم العثور على 6 هياكل عظمية وعدد من عظام الأرجل واليدين.

وتم شراء تلك الجزيرة من قبل نيويورك عام 1868 لتأهيل الأطفال المشردين، ولكن مع مرورر الوقت باتت سجن لضحايا الحرب المدنية واللاجئين والمرضي، كما كانت قاعدة صاروخية.

موضوعات متعلقة

صور.. اكتشاف هياكل عظمية لـ9 أشخاص وطفل عمرها 2400 عام

العثور على آثار مذبحة وقعت قبل 1500 عام بالسويد

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 21 ساعة

مقتل خبيري صواريخ إيراني ولبناني في هجوم للتحالف باليمن

منذ حوالي 22 ساعة

رئيس جهاز مخابرات ليبيا يغيب عن الاجتماع الرئاسي الطارئ

منذ يومين

«طالبان» تقتل وتصيب جنديين أمريكيين خلال اشتباك في أفغانستان

منذ يومين

أمريكا: نعمل بجد لإصلاح الاتفاق النووي الإيراني

منذ 3 أيام

مقتل 9 أشخاص في انهيار أرضي بالصين

منذ 4 أيام

«بيونج يانج» تعتمد رسميًا توقيت سيول كبادرة حسن نية

الآن

3 ملفات على أجندة وزيرة الدفاع الهندية فى زيارتها إلى مصر

النمسا تعتزم فرض حظر على «الإسلام السياسى» فى البلاد

ضغوط بريطانية لمراقبة تنظيم كأس العالم فى قطر 2022

خاص.. الصيغة التنفيذية لحكم إضافة ٨٠٪؜ من العلاوات على المعاشات

الأكثر قراءة

الصورة الأولى للضابط القطرى المتهم بدعم الحوثيين فى اليمن

«البترول» تؤكد: «إينى» تكتشف حقل نفط جديدًا فى الصحراء الغربية

عاجل.. سقوط خلية إرهابية بفيصل

نكشف أسرار عدم التجديد لـ«عصام الصغير» فى البريد

ألبومات الصور

افتتاح بنك الدم المركزى بحضور وزيرى الصحة والتضامن

صور.. هيئة نظافة الجيزة تشن حملة لرفع كفاءة الشوارع بالدقي

«مميش» يبحث فرص الاستثمار في صناعة السيارات مع شركة نمساوية

وقفة احتجاجية لأولياء أمور طلاب المدارس التجريبية أمام «التربية والتعليم»

نجم الساعة

إكرام لمعى: تعنت الكنيسة فى الطلاق يؤدى إلى الزنا.. ونحتاج «لاهوت عصرى»

ads
الأكثر قراءة

الصورة الأولى للضابط القطرى المتهم بدعم الحوثيين فى اليمن

«البترول» تؤكد: «إينى» تكتشف حقل نفط جديدًا فى الصحراء الغربية

عاجل.. سقوط خلية إرهابية بفيصل

نكشف أسرار عدم التجديد لـ«عصام الصغير» فى البريد

كشكول

رئيس فرع منظمة الخريجين بتشاد يكرم رئيس قافلة الأزهر الطبية

الطيب: طلاب سنغافورة الدارسين بالأزهر يتميزون بالجد والانضباط

المؤتمر الدولي الأول للتشخيص والأشعة التداخلية للمخ والأعصاب بطب عين شمس

تربية نوعية المنوفية تنظم معرض "المنوفية بيت الذهب"

"تشخيص وعلاج أمراض جراحة العيون" مؤتمر بطب المنوفية

الأمصار

عضو مجلس الشورى السعودي تطالب بإنشاء أندية كرة قدم نسائية

ليبيا: قتيل وجرحى في انفجار لغم بدرنة

السعودية تخصص 15000 ذبيحة لفلسطين

بيسكوف: انخفاض الإنفاق العسكري الروسي

تونس: تشغيل نظام المراقبة الإلكتروني على الحدود

منوعات

حملة لشكر وتقدير سائقى الدليفرى بمناسبة عيد العمال

كيف تتجنب تجسس شريك حياتك على أجهزتك الشخصية؟

علاج مرضى «عدم تجلط الدم» مدى الحياة بحقنة واحدة

ولاد الكار

«حسن»: مصر تشهد اصطفافًا كبيرًا خلف القيادة السياسية لمواجهة الإرهاب

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

«دراسة»: جراحة إنقاص الوزن تسبب مخاطر جسيمة

الدستور على فيسبوك