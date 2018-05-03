نبيه برى يطالب اللبنانيين بالتصويت للوائح "الأمل والوفاء"

وجه رئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه برى، نداء إلى اللبنانيين قبل أيام اﻻنتخابات النيابية، مطالبا الجميع بالنزول للانتخابات وتلبية نداء الوطن، قائلا "مجددا الوطن يناديكم نهار الأحد المقبل فى السادس من مايو، فكونوا أيضا هذه المرة فى الطليعة والسباقين لتلبية ندائه".



وأضاف "برى": "كونوا فى هذا اليوم التاريخى فى حياة لبنان كما أرادكم اﻻمام الصدر موج بحر ﻻ يهدأ، عظماء فى ديموقراطيتكم كما فى مقاومتكم، أنتم مدعوون للمشاركة الكثيفة فى هذا اﻻستحقاق المصيرى واﻻدﻻء بأصواتكم للوائح اﻻمل والوفاء التى نستودع كل مرشح فيها، ضمائركم التى ﻻ تباع وإخلاصكم الذى ﻻ يقاس فهم منكم".



ولفت إلى أن النواب سيكونون نوابا من أجل لبنان، كل لبنان، الوطن النهائى لجميع أبنائه وصون كرامة إنسانه، وتحرير أرضه، وعدم التفريط فى سيادته، قائلا: "أنتم معنيون ومؤتمنون فى السادس من أيار لتحويل هذا اليوم إلى استفتاء حقيقى تثبتون فيه للعالم، للقاصى والدانى فى الداخل والخارج، بأن الوطنية ليست شعارات ولا أرباحًا أو مكاسب ولا متاعًا للمساومة وللعرض والطلب، وأن الوطن هو أبعاد وجود الإنسان، وأساس كرامته، ومجال رسالته".