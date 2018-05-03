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الخميس 03/مايو/2018 - 05:29 م

البنك الأوروبي يستثمر 2.6 مليار يورو في الأردن

البنك الأوروبى
البنك الأوروبى
وكالات
dostor.org/2155174

أعلن البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، اعتزامه وشركائه توقيع اتفاقيات استثمار مع الأردن بقيمة 2.6 مليار يورو للسنوات المقبلة، يساهم البنك بمليار يورو منها.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى مشترك لمديرة مكتب البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية هايكه هارمجارت، اليوم الخميس، فى عمان، مع وزير التخطيط والتعاون الدولى الأردنى المهندس عماد فاخورى، للإعلان عن فعاليات الاجتماع السنوى ومنتدى الأعمال للبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية الذى يستضيفه الأردن خلال الفترة من 8 إلى 10 مايو الحالى، برعاية العاهل الأردنى الملك عبدالله الثاني.
وقالت هارمجارت: إن البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية سيكون شريكًا داعمًا بقوة للأردن وسيوقع عددا من اتفاقيات الاستثمار، ووضع خارطة طريق للاستثمار تشمل مشاريع جديدة قيد التحضير فى قطاع الطاقة والبنية التحتية بقيمة إجمالية تبلغ 6ر2 مليار يورو مع استثمارات من البنك بقيمة مليار يورو.
وأشارت هارمجارت إلى أن عمل البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية مع الأردن قصة نجاح كبيرة، حيث استثمر البنك مليار يورو فى 40 مشروعًا تقريبًا خلال ست سنوات فقط، وهى بداية سريعة جدًا. كما دعم البنك 200 من الشركات الأردنية الصغيرة والمتوسطة بتقديم خدمات استشارية لها.
وأضافت أن الأردن اصبح أيضًا مركزًا رئيسيًا لتوسع البنك فى منطقة شرق المتوسط، حيث بدأ استثماراته فى الضفة الغربية وقطاع غزة فى شهر مايو، وفى لبنان فى شهر سبتمبر 2017، لافتة إلى أن قصة النجاح هذه تتوج الآن باستضافة الأردن أول اجتماع سنوى للبنك فى منطقة جنوب وشرق المتوسط.

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