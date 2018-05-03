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الخميس 03/مايو/2018 - 05:29 م

وزير الصحة: رقابة صارمة على بنوك الدم الخاصة

الدكتور أحمد عمادالدين
الدكتور أحمد عمادالدين راضي
الدستور
dostor.org/2155172

قال الدكتور أحمد عمادالدين راضي، وزير الصحة والسكان، إنه سيتم تعميم استخدام اختبارات الحمض النووي Nucleic Acid Test بجميع بنوك الدم بالجمهورية، سواء بإمداد البنوك بالأجهزة الخاصة بتلك الاختبار أو الكواشف من أجل الكشف على الحمض النووي داخل أكياس الدم ومشتقاته؛ لرفع دقة الاختبار ولمنع نقل العدوى والفيروسات بين المرضى، ضمن خطة الدولة للقضاء على فيروس سي، والحفاظ على صحة المريض المصري.
جاء ذلك أثناء افتتاح تطوير بنك الدم المركزي للهلال الأحمر المصري، الخميس، الكائن بمنطقة رمسيس، بحضور الدكتورة غادة والي، وزير التضامن الإجتماعي، ورئيس مجلس ادارة الهلال الأحمر المصري، والدكتورة مؤمنة كامل، الأمين العام للهلال الأحمر المصري، وصالح الصحيبان، الأمين العام للمنظمة العربية للهلال الأحمر، وبعض أعضاء مجلس النواب.
ووجّه وزير الصحة بضرورة تدريب جميع العاملين ببنك الدم المركزي، التابع للهلال الأحمر، والذي يبلغ عددهم 75 موظفًا ببنوك الدم الإقليمية التابعة لوزارة الصحة؛ لرفع كفاءتهم المهنية، مشيرًا إلى إمكانية تخصيص أماكن تابعة للوزارة لتدشين بنوك للدم للهلال الأحمر على مستوى الجمهورية، مؤكدًا ضرورة ربط بنوك الدم التابعة للهلال الأحمر مع بنوك الدم، التابعة للوزارة وبنك الدم، التابع لشركة خدمات نقل الدم "فاكسيرا"، لتصبح منظومة مميكنة بشبكة واحدة لمواجهة أي أزمات.
وأضاف: أنه سيتم تشكيل لجان من بنوك الدم التابعة للوزارة، بالتعاون مع بنوك الدم، التابعة للهلال الأحمر للمراقبة الصارمة على بنوك الدم التابعة للقطاع الخاص؛ لضمان تطبيق معايير مكافحة العدوى كافة.
وأشار الوزير إلى أن هناك 220 بنك دم تابع لوزارة الصحة، و100 بنك منهم تجميعي، إضافة إلى 28 مركزا إقليميا لنقل الدم بواقع مركز لكل محافظة عدا القاهرة بها مركزان.

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