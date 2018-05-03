القوات الأفغانية تحبط هجمات على مبان حكومية ومستشفى

قال مسؤولون إن قوات الأمن الأفغانية اعتقلت 7 شبان يشتبه بأنهم متشددون كانوا يخططون لشن هجمات على مستشفى تديره الحكومة ومكتب تابع لوزارة الداخلية في العاصمة كابول.



جاءت الاعتقالات بعد يومين من تفجيرين قرب مبان حكومية في كابول قتل فيهما 26 شخصا على الأقل بينهم تسعة صحفيين.



وقتل وأصيب مئات الأشخاص في سلسلة من الهجمات المؤثرة في العاصمة كابول خلال الأشهر القليلة الماضية مما يكشف عجز مسؤولي الأمن والحكومة عن إجهاضها أو منعها.



وأعلنت حركة طالبان الشهر الماضي بدء الموسم السنوي لهجمات الربيع قائلة إنها ستستهدف القوات الأمريكية في أفغانستان.



وقال مسؤولون في هيئة الأمن الوطني، الخميس، إنه تم استجواب الأشخاص السبعة المعتقلين المشتبه بأنهم متشددون واعترفوا بالتخطيط لمهاجمة مجمع قديم لوزارة الداخلية ومستشفى غازي أمان

الله خان الذي يعالج قوات الأمن الأفغانية.