افتتاح مطار دولى فى العاصمة الباكستانية

لن يستخدم المسافرون مطار بنازير بوتو القديم بعدما بات للعاصمة الباكستانية منذ الخميس، مطار دولى عصرى افتتح بعد تأخير لسنوات، جسد الصعوبات التى يواجهها هذا البلد غير المستقر منذ أمد بعيد فى إنجاز مشاريع ضخمة.



وقال المتحدث باسم سلطة الطيران المدنى الباكستانية برويز جورج "دخل مطار إسلام آباد الدولي الجديد فى الخدمة بشكل كامل منذ اليوم مع مغادرة ووصول العديد من الرحلات المحلية والدولية"، وأضاف أن الطائرات "تقلع وتهبط فى المطار الجديد كما هو مقرر".



وصمم المطار الجديد بهندسته العصرية لاستقبال أكثر من تسعة ملايين مسافر سنويًا فى وقت تستثمر فيه الصين مليارات الدولارات فى باكستان، وأدى التحسن الملحوظ للوضع الأمنى إلى نمو اقتصادى كبير فى البلاد.



ومع تراجع حالات الموت الناتجة من أعمال عنف بنسبة 70% خلال عامين، سيبلغ النمو الاقتصادى لباكستان ل 2017-2018 نسبة 5٫8%، حسب الحكومة الباكستانية وهو ما يشكل رقمًا قياسيًا منذ 13 عامًا.



وحسب موقع مطارات باريس قسم الهندسة الجهة المنفذة للمشروع، فقد كان يفترض أن تنتهى الأشغال فى 2011 وأن يبدأ المطار عمله فى 2012.