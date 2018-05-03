طهران تفرج عن إيراني يحمل الجنسية البريطانية

قالت وزارة الخارجية البريطانية، الخميس، إن مواطنًا بريطانيًا تحدثت تقارير عن اعتقاله في إيران

لم يعد رهن الاحتجاز حاليًا.



كان موقع إيران واير الإخباري المستقل قد نقل عن مصدر لم يكشف عن هويته في طهران قوله أمس الأربعاء إن إيران احتجزت شخصا يحمل الجنسيتين الإيرانية والبريطانية يدعى ماهان عابدين.



وردًّا على سؤال عن اعتقال عابدين، قال متحدث باسم الخارجية البريطانية، الخميس: "علمنا بالتقارير الإعلامية عن اعتقال مواطن بريطاني في إيران، تواصلنا مع الأسرة وأكدت أنه ليس محتجزًا

في الوقت الراهن".



وقال الموقع إن عابدين يعمل محللًا أمنيًا، إلا أنه لم يوضح متى أو أين اعتقل أو المكان الذي كان يعيش فيه، لكن التقرير أشار إلى أنه كان يزور إيران عندما ألقي القبض عليه.



وقال مركز حقوق الإنسان في إيران ومقره نيويورك الأربعاء الماضي إن الحرس الثوري الإيراني احتجز عباس عدالت، الذي يحمل الجنسيتين البريطانية والإيرانية ويعمل أستاذًا في علوم الكمبيوتر في امبريال كوليدج بلندن، منتصف أبريل.