«ثروة القمامة».. كيف تستغل مصر 24 مليون طن نفايات سنويًا؟ (تفاعلي)

«القمامة = ثروة».. مبدأ تسير عليه دول العالم الأول، التي تعتبر النفايات بمثابة محطة الاستثمار الحالية، فتقوم بمعالجتها وتدويرها في المصانع المخصصة وبطرق متطورة للاستفادة منها، أو تصديرها للدول الآخرى، بسبب الكميات المهولة التي تنتجها سنويًا من النفايات.



ورغم أنّ مصر واحدة من ضمن الدول العربية الأكثر إنتاجًا للنفايات، إلا أنها لا تستغل ذلك بشكل جيد بحسب ما أكده خبراء، مؤخرًا بدأت وزارة البيئة تأخذ خطوات في استغلال تلك النفايات بإعادة تدويرها، عبر خطط أعدتها وزارة البيئة بالتعاون مع الأجهزة المحلية والجهات المعنية للتعامل مع أزمة القمامة بكل محافظات مصر بميزانية مخصصة لكل محافظة.



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