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اقتصاد
الخميس 03/مايو/2018 - 05:13 م

ارتفاع طلبيات المصانع الأمريكية

ارتفاع طلبيات المصانع
وكالات
dostor.org/2155159

ارتفعت طلبات الشراء الجديدة للسلع الأمريكية الصنع بأكثر من المتوقع في مارس، مدعومة بطلب قوي على معدات النقل ومجموعة واسعة من المنتجات الأخرى، لكن توجد علامات على أن إنفاق الشركات على المعدات يتباطأ.

وقالت وزارة التجارة الأمريكية، اليوم الخميس، إن طلبيات المصانع زادت 1.6 بالمئة، وجرى تعديل البيانات لشهر فبراير لتظهر أن الطلبيات ارتفعت 1.6 بالمئة بدلا من الزيادة المعلنة سابقا والبالغة 1.2 بالمئة.

وكان خبراء اقتصاديون استطلعت "رويترز"، آراءهم توقعوا أن طلبيات المصانع سترتفع 1.4 بالمئة في مارس، وعلى أساس سنوي قفزت الطلبيات 7.7 بالمئة.

ويلقى قطاع الصناعات التحويلية، الذي يشكل حوالي 12 بالمئة من النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة، دعما من طلب محلي وعالمي قوي، لكن نقصا في العمالة الماهرة وارتفاع أسعار السلع الأساسية بعد فرض إدارة ترامب رسوم جمركية على واردات الصلب والألومنيوم بدأ يؤثران على الانتاج.

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