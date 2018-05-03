ارتفاع مخزونات الغاز الطبيعى فى أمريكا لـ62 مليار دولار

حققت مخزونات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة، ارتفاعًا للمرة الأولى في الموسم الحالي خلال الأسبوع الماضي.



وكشفت بيانات صادرة عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم الخميس، إلي صعود مخزونات الغاز الطبيعي بمقدار 62 مليار قدم مكعب لتصل إلى 1343 مليار قدم مكعب فى الأسبوع المنتهي في 27 أبريل.



وكانت تقديرات المحللين تُشير إلى ارتفاع مخزونات الغاز الطبيعى بمقدار 47 مليار قدم مكعب خلال الأسبوع الماضى.



وعلى أساس سنوي، هبطت مخزونات الغاز الطبيعى الأمريكية بمقدار 903 مليارات قدم مكعب خلال الأسبوع الماضي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى.