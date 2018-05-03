الكوريتان تشكّلان فريقًا موحّدًا في بطولة العالم لتنس الطاولة

قال الاتحاد الدولي لتنس الطاولة، الخميس إن الكوريتين ستشكلان فريقًا موحّدًا في بطولة العالم بعد أن قرّر البلدان عدم التنافس ضد بعضهما البعض في دور الثمانية.



وطلبت الكوريتان الشمالية والجنوبية، تشكيل فريق موحّد لخوض الدور قبل النهائي ضد اليابان أو أوكرانيا غدًا الجمعة في هالمشتاد بالسويد.



كانت آخر مرة لعبت فيها الكوريتان بفريق موحّد في بطولة العالم لتنس الطاولة عام 1991 في اليابان، حيث حقق فريق السيدات فوزًا مفاجئًا على الصين حاملة اللقب لينال الذهبية.



وجاء قرار تشكيل فريق موحّد بعد موافقة الاتحاد الدولي لتنس الطاولة.



وقال توماس فايكرت، رئيس الاتحاد الدولي في بيان: "عندما أبلغت مجلس الإدارة بهذا التطور، تلقى الفريق الكوري الموحّد تحية حارة من الأعضاء الذين أظهروا كل الدعم لهذه الخطوة التاريخية".



أكدت اليابانية ميما إيتو أن الفريق الموحد للكوريتين لن يشكل بالضرورة تحديا كبيرا بالنسبة لفريقها في الدور قبل النهائي.