الخميس 03/مايو/2018 - 04:56 م
افتتاح بنك الدم المركزى بحضور وزيرى الصحة والتضامن
تصوير: محمد عطا
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وجه يحيى فايد، رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة، فرق وعمال النظافة لرفع كفاءة وتجميل عدد من الشوارع بالمحافظة، بدءًا بشارع محمد حافظ، أمام مقر منظمة العمل العربية بنطاق حي الدقي. وقامت ...
التقى الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، صباح اليوم الخميس، روبرت بوشتنر، نائب الرئيس التنفيذي لشركة «ماجنا» النمساوية لصناعة السيارات، والوفد المرافق له، ...