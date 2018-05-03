افتتاح بنك الدم المركزى بحضور وزيرى الصحة والتضامن

«مميش» يبحث فرص الاستثمار في صناعة السيارات مع شركة نمساوية

التقى الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، صباح اليوم الخميس، روبرت بوشتنر، نائب الرئيس التنفيذي لشركة «ماجنا» النمساوية لصناعة السيارات، والوفد المرافق له، ...