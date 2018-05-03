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الخميس 03/مايو/2018 - 04:34 م

الاتحاد الأوروبى يحذر من مخاطر الحمائية الأمريكية

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي
dostor.org/2155126

حذّرت المفوضية الأوروبية، الخميس، من سياسة الحمائية الأمريكية، معتبرة أنها تشكّل خطرًا حقيقيًا على اقتصاد الدول الأعضاء فى الاتحاد رغم توقعات بأن النمو سيكون قويًا لعامى 2018 و2019.

وفي حين لا يزال الاتحاد الأوروبي مهددًا بحرب تجارية مع الولايات المتحدة بعد إعفائه مجددًا لمدة شهر واحد فقط، الإثنين الماضي، من رسوم جمركية على الفولاذ والألومنيوم، أقرّت المفوضية بالوضع الهش فى منطقة اليورو، خاصة ألمانيا بسبب فتح الأسواق، لكن فى الوقت الحالي، ابقى الجهاز التنفيذي للاتحاد الاوروبي على توقعات النمو التى نشرها في السابع من فبراير.

بالنسبة للعام 2018، لا تزال المفوضية تتوقع ارتفاع الناتج المحلى الإجمالي لمنطقة اليورو الى 2.3%، قبل تباطؤ طفيف عام 2019 إلى 2%، بعد أن سجل في عام 2017 أفضل نسبة نمو فى السنوات العشر الماضية مع 2.4%، وبالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي والدول البالغ عددها 28، فإن هذه التوقعات متشابهة تمامًا.

ولا تزال المفوضية تراهن على المزيد من التوسع رغم تباطؤ النمو فى منطقة اليورو خلال الربع الأول مع تسجيل الناتج المحلي الإجمالي نموًا بنسبة 0.4% فقط مقابل 0.7% خلال الربع الأخير من 2017، وفقًا لبيانات مؤقتة.

وقال المفوض الأوروبى للشئون الاقتصادية بيار موسكوفيسى، أثناء تقديمه توقعات الربيع من قبل الجهاز التنفيذى في مؤتمر صحفي في بروكسل: «نأخذ فى الاعتبار الربع الأول، لكننا نعتبر أنه يعود بشكل رئيسي إلى عوامل مؤقتة، مثل الشتاء البارد والقارس وبالتالى، لن يكون لذلك أي تأثير على عام 2018 بأكمله».

في المقابل،، أقرّ موسكوفيسي بأن "الخطر الأعظم الذي يلقي بظلاله على هذه الافاق المتفائلة مصدره الحمائية التي لا ينبغي أن تصبح الحالة الطبيعية الجديدة"، وقال إن ذلك "سيكون مؤذيًا، فقط، لمواطنينا الذين يجب علينا حمايتهم اكثر".

على غرار رئيس المفوضية جان كلود يونكر، الأربعاء، حذّر موسكوفيسى الولايات المتحدة من أي شكل من أشكال "التصعيد"، داعيًا إلى إعفاء نهائى للاتحاد الأوروبي من الرسوم الجمركية على الصلب والألومنيوم.

كما أشار إلى المخاطر التي يتعرض لها اقتصاد الاتحاد الأوروبى من التخفيضات الضريبية الهائلة التى أقرّتها الولايات المتحدة، ما يُشكّل خطرًا إضافيًا، فضلًا عن الحمائية.

وأكدت المفوضية: «من المتوقع أن تزيد الحوافز المالية فى الولايات المتحدة (...) من مخاطر ازدياد حدة التوتر».

وفي حين تستعد المملكة المتحدة للانسحاب من الاتحاد الأوروبي ربيع عام 2019، زادت بروكسل بشكل طفيف من توقعاتها، وبالنسبة لعام 2018، تراهن المفوضية حاليًا على 1٫5% (مقابل 1٫4% لتوقعات الشتاء)، و1٫12% لعام 2019 (مقابل 1٫1% سابقا).

وهذا الأداء أسوأ من ذلك المتوقع للاتحاد الأوروبي مع 27 دولة، بدون المملكة المتحدة، + 2.5% عام 2018 و+ 2.12% عام 2019 بعد 2.6% عام 2017.

بالنسبة إلى مستوى التضخم، أبقت المفوضية على توقعاتها التى أصدرتها فى الشتاء: 1.5% عام 2018 و1.6% عام 2019 بعد 1.5% عام 2017.

ولا تزال هذه الأرقام تحت نسبة 2% التي يتطلع إليها المصرف المركزى الأوروبى فى أبريل، تراجع معدل التضخم إلى 1.2%، مقابل 1.3% في مارس.

أمّا الخبر السار، فهو تراجع معدلات البطالة التي أصبحت، الآن، قريبة من المستويات السابقة للأزمة قبل 10 أعوام.

في منطقة اليورو، من المتوقع أن تنخفض البطالة من 9.1% عام 2017 إلى 8.4% عام 2018، على أن تتراجع إلى 7.9% عام 2019.

وفى الاتحاد الأوروبى، ستنخفض من 7.6% عام 2017 إلى 7.1% عام 2018 و6.7% عام 2019.

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