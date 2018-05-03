استقالة رئيس المكتب السياسي لجيش الإسلام السوري

أعلن رئيس المكتب السياسي في جيش الإسلام، التابع للجيش السوري الحر محمد علوش استقالته من منصبه، الخميس، في بيان نشره على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وقال علوش، في بيان الاستقالة الذي اطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية: «تشرّفت بخدمتكم منذ تأسيس سرية الإسلام إلى الآن، طيلة سنوات عديدة عملت معكم في خدمة الثورة وخدمة إخواني في جيش الإسلام، كنت مكلفًا بكثير من المهام، وبعد العمل الدؤوب لإبراز قضيتنا العادلة وثورتنا المباركة في شتى المحافل السياسية، وما اعترى ذلك من جولات في ميدان الكفاح، أعلن استقالتي؛ لأفسح المجال امام الطاقات الجديدة لتأخذ دورها في العمل الثوري والسياسي".

وختم علوش، وهو وقريب زهران علوش مؤسس جيش الإسلام في منطقة دوما شرق العاصمة السورية دمشق "أرجو التفضل بقبولها، وأؤكد أنني سأبقى جنديًا في صفوف الثورة فاعلًا في خدمتها".

وتأتي استقالة علوش من منصبه بعد حوالي شهر من خروج مسلحي جيش الإسلام من مدينة دوما، وتوجههم الى منطقة طرابلس في ريف حلب الشرقي بعد اتفاق مع روسيا.