مسئول روسى يبحث التسوية فى ليبيا مع وزير خارجية الوفاق

حثّ سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي، نيقولاي باتروشيف، مع وزير الخارجية في حكومة الوفاق الوطني الليبية محمد سيالة، الخميس، على التسوية في ليبيا وموضوع مكافحة الإرهاب.



وذكر المكتب الصحفي لمجلس الأمن القومى الروسي، أن نيقولاى باتروشيف، ومحمد سيالة ناقشا المسائل المتعلقة بعلاقات التعاون الروسية الليبية والتسوية فى ليبيا وملف مكافحة الإرهاب.



وأضاف البيان أن باتروشيف عبّر عن تعازيه لوزير الخارجية فى حكومة الوفاق الوطني الليبية فى ضحايا الهجوم الإرهابى الذي استهدف مقر المفوضية العليا للانتخابات الوطنية فى طرابلس، أمس الأربعاء.