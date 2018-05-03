خالد جلال يطالب لاعبى الزمالك بمواصلة الانتصارات

عقد المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خالد جلال، جلسة مع اللاعبين قبل بدء المران الذي أقيم اليوم على ملعب النادي.



وهنأ جلال اللاعبين على الفوز الذي تحقق أمس على الإنتاج الحربي والتأهل لنصف نهائي كأس مصر، وطالب اللاعبين بمواصلة الانتصارات وضرورة التركيز في الفترة المقبلة، وعالج بعض الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون، وطالب بعدم تكرارها مستقبلا.



وأدى لاعبو الفريق الذين شاركوا بالأمس في مباراة الإنتاج الحربي تدريبات استشفائية على هامش مران اليوم، منعا تعرضهم للإجهاد عقب اللقاء بالأمس.



وعلى الجانب الآخر، خاض اللاعبون، الذين لم يشاركوا والبدلاء تدريبات قوية وأدوا تقسيمة قوية وسط الملعب، وتغيب محمد الشامي، لاعب وسط الزمالك، عن تدريبات الفريق بسبب خوضه لامتحانات آخر العام، وحصل على إذن من الجهاز الفني.



وخاض أحمد مدبولي، صانع ألعاب الفريق، تدريبات تأهيلية على هامش المران، وركض اللاعب حول الملعب، ومن ثم أدى تدريبات بالجيم، حيث يعاني من إصابة بالعضلة الخلفية.



وأكد طبيب الفريق محمد أسامة، أن اللاعب يسير بخطى ثابتة في عملية العلاج، مشيرا إلى أنه سيخضع لاختبار طبي للاعب غدا لتحديد إمكانية مشاركته في التدريبات من عدمه.



