«الفاو»: ارتفاع أسعار الغذاء خلال شهر أبريل

قالت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو)، الخميس، إن أسعار الغذاء العالمية ارتفعت بشكل طفيف فى أبريل، مقارنة مع الشهر السابق، مع استمرار زيادة أسعار معظم الحبوب ومنتجات الألبان فيما واصلت أسعار السكر انخفاضها.



ووفقًا لتوقعات أولية لفاو لموسم تسويق 2018 - 2019، ستكون إمدادات الحبوب كافية لتلبية احتياجات الاستهلاك، وبينما من المتوقع انخفاض احتياطى الحبوب العالمى، فإن الانخفاض سيكون معظمه على الأرجح فى الذرة".



وسجل مؤشر فاو لأسعار الغذاء، الذى يقيس التغيرات الشهرية لسلة من الحبوب والزيوت النباتية ومنتجات ألبان واللحوم والسكر، 173.5 نقطة الشهر الماضى مقابل 172.8 نقطة فى مارس.



وذكرت فاو أن أسعار الغذاء فى الأسواق العالمية ارتفعت 2.7% فى أبريل على أساس سنوى.



وتوقعت فاو أن يصل إنتاج القمح إلى 746.6 مليون طن فى 2018، بما يقل 11.3 مليون طن عن المستوى شبه القياسى المسجل فى 2017، وقالت المنظمة إن التوقعات الأولية لأسواق الحبوب العالمية للسنة 2018 - 2019 مبشّرة.