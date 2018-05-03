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الخميس 03/مايو/2018 - 04:25 م

وزير الرياضة يلتقي رئيس مجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول

المهندس خالد عبد
المهندس خالد عبد العزيز
أ ش أ
dostor.org/2155116

التقى المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة في مكتبه الخميس، السفير محمد الربيع، رئيس مجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية، وخالد الطخيم، رئيس الاتحاد العربي للتسويق الرياضي.

وتناول اللقاء بحث عدة موضوعات، على رأسها التعاون مع مجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية والاتحاد العربي للتسويق الرياضي لفتح المجال لرجال وسيدات الأعمال العرب في الاستثمار الرياضي، واستغلال ما تملكه مصر من بنية تحتية رياضية متميزة تساعد على جذب الاستثمارات العربية والأجنبية.

وأكد وزير الرياضة أن الوزارة تسعى خلال المرحلة المقبلة لإقامة عدد من اللقاءات والدورات التي تستهدف تنمية الشباب العربي، وإعدادهم بشكل جيد للعمل في السوق الرياضية، لافتا إلى أنه سيكون هناك دعم مقدم من قبل الوزارة في هذا الشأن.

وأضاف وزير الرياضة أن الاستثمار الرياضي ضمن أولوياتنا خلال هذه المرحلة، لافتًا إلى أن هناك تعاون كبير مع وزارة الإنتاج الحربي، لتطوير الصناعات الرياضية بأيدي مصرية وخبرات أوروبية.

حضر الاجتماع اللواء إسماعيل الفار، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير محمد كساب مدير عام العلاقات العامة والإعلام، ومحيى معروف مدير عام التسويق الرياضي.

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