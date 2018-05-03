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الخميس 03/مايو/2018 - 04:25 م

صور.. «الاتحاد العربى للقضاء الإدارى» يُنهى دورته السادسة بالكويت

صور.. «الاتحاد العربى
عماد سليمان
dostor.org/2155115

أنهى الاتحاد العربى للقضاء الإدارى الملتقى العلمى الثالث تحت عنوان "التحكيم فى العقود الإدارية"، بدولة الكويت، وذلك بالتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء، ومعهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية، وتحت رعاية المستشار الدكتور فهد العفاسى، وزير العدل، ووزير الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت.

افتتح فعاليات الملتقي المستشار أحمد أبوالعزم، رئيس مجلس الدولة، ورئيس الاتحاد العربي للقضاء الإداري، بحضور المستشار يوسف جاسم المطاوعة، رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس محكمة التمييز والمحكمة الدستورية بالكويت، ولفيف من المسئولين ورجال القضاء والقانون بدولة الكويت.

وعقد الملتقى جلساته الثمانى بحضور رؤساء المجالس القضائية العليا العربية، ولفيف من قضاة الدول العربية، وقضاة السلطة القضائية بالكويت.

وتناول الملتقى خلال جلساته التعريف بالتحكيم فى العقود الإدارية، والموقف الفقهي والقضائي من جواز اللجوء للتحكيم فيها، والتطور الذى لحق بتلك المسألة، وتناول أيضًا إجراءات التحكيم، وأشكال اتفاق التحكيم، وتطرق الملتقى للتحكيم في العقود الإدارية الدولية، والقانون الواجب التطبيق، وحجية أحكام هيئات التحكيم أمام المحاكم الوطنية، وأخيرًا تناول الملتقى طرق الطعن على أحكام هيئة التحكيم.

وناقش المشاركون فى الملتقى البحوث العلمية والفكرية المقدمة، وشهد النقاش إثراءً علميًا تطبيقيًا حول محاوره المختلفة من واقع تطبيقى لكل الدول العربية المشاركة.

صور.. «الاتحاد العربى للقضاء الإدارى» يُنهى دورته السادسة بالكويت
صور.. «الاتحاد العربى للقضاء الإدارى» يُنهى دورته السادسة بالكويت
صور.. «الاتحاد العربى للقضاء الإدارى» يُنهى دورته السادسة بالكويت
صور.. «الاتحاد العربى للقضاء الإدارى» يُنهى دورته السادسة بالكويت
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