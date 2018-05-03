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الثقافة
الخميس 03/مايو/2018 - 04:24 م

اكتشف جمال الفنون فى الشارقة

اكتشف جمال الفنون
dostor.org/2155113

سواء كنت شابًا يستكشف الشارقة لأول مرة، أو كنت مسافرًا عالميًا خبيرًا، ولديك ‏الخبرات الكافية في كيفية اكتشاف الأماكن الرائعة داخل كل مدينة، فستحب التعرف ‏على الفن والثقافة، وستتمكن من قضاء وقت ممتع في الشارقة، بالإضافة إلى وجود ‏خيارات تعليمية مذهلة للأطفال من جميع الأعمار السنية المختلفة، تمتلك الجادة ‏بعض الخيارات الرائعة لاكتشاف الفنون والثقافات الجديدة المثيرة للإهتمام، إليك ما ‏تحتاج إلى معرفته.‏

الجداريات الضخمة
واحدة من أروع جوانب استكشاف مدينة جديدة هى اكتشاف قطعة فنية جميلة ‏ومذهلة لم تكن تتوقع رؤيتها، يُمكنك مشاهدة كل هذا داخل الجادة، التي تقدم لك هذه ‏الجداريات واسعة النطاق المنتشرة في كل أنحاء المجتمع، توقف للحظة وأمعن ‏النظر في الجداريات الفريدة، سوف تعطيك هذه الجداريات الفنية الرائعة نظرة ‏فريدة على الأسباب التي تجعل الجادة فريدة وممتعة ورائعة.‏

فنون الشوارع المدهشة
ما هي أفضل طريقة لقضاء فترة ما بعد الظهر من المشي مع صديق أو أحد أفراد ‏العائلة؟ يمكنك تناول الطعام اللذيذ ثم مشاهدة مشاريع الشوارع الفنية المتعددة ‏والمعارض المنتشرة فى جميع أنحاء الجادة، فنون الشوارع هى إحدى الطرق ‏الممتعة للتعرف على المجتمعات والثقافات الجديدة، فهى تمنحك فرصة للتأمل ‏والتفكير في الرسالة التي يحاول الفنان نقلها عن طريق أسلوبه الفني الفريد، كما ‏يقوم العديد من الفنانين بإبداع العديد من الأعمال الفنية التي تعكس أحداث الماضي ‏أو الأحداث الثقافية التى تهم المجتمع حاليًا.‏

المنحوتات المثيرة
إذا كنت تفضل الفن التقليدي، يُمكنك الاستمتاع باكتشاف مجموعة متنوعة من ‏المنحوتات الموجودة فى الجادة، قد تستغرق المنحوتات سنوات حتى تكتمل، وهي ‏عادة ما تعبر عن المشاعر القوية للفنان المتعلقة بموضوع المنحوتة، اقضى وقتًا ‏ممتعًا  مع صديقك فى فترة ما بعد الظهر في استكشاف المنحوتات المختلفة، لا ‏تخاف من مناقشة ومعرفة ما يعبر عنه كل تمثال أو معرفة الأجزاء ‏التاريخية التي يمثلها.‏

المعارض
بالنسبة لعشاق الفن، لا شىء يجعل اليوم مكتملاً وممتعاً أكثر من مشاهدة لوحات ‏مختلفة داخل معرض فني، هل تعلم أن الجادة تمتلك مجموعة متنوعة من المعارض ‏المختلفة التى تقدم كل شىء من أجل إمتاعكم فقط؟ سواء كنت تبحث عن أعمال ‏فنية لفنان قدير ومشهور أو كنت تفضل الفنانين الجدد أصحاب الأعمال الفنية ‏الحديثة، ستتمكن من العثور على شىء تحبه وتستمتع به في الجادة، خاصة أن ‏المعارض الفنية هي طريقة رائعة لمعرفة المزيد عن العالم من حولك في بيئة هادئة ‏ومريحة، اقضى بعض الوقت للتعرف على تاريخ الشارقة لكي تستطيع تقدير ‏مجتمعها عن طريق زيارة معرض فني ممتع.‏

قم بزيارة الجادة للتعرف على المزيد من التجارب الثقافية المدهشة التى تنتظرك، ‏سواء كنت ترغب في تناول وجبة لذيذة، أو كنت ترغب في حضور حدث ‏مجتمعى، أو كنت ترغب في قضاء فترة ما بعد الظهيرة في الاستمتاع ببعض ‏الأعمال الفنية الجميلة، الجادة لديها أشياء كثيرة مناسبة للجميع، قم بزيارتها اليوم.‏

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