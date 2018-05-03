اكتشف جمال الفنون فى الشارقة
سواء كنت شابًا يستكشف الشارقة لأول مرة، أو كنت مسافرًا عالميًا خبيرًا، ولديك الخبرات الكافية في كيفية اكتشاف الأماكن الرائعة داخل كل مدينة، فستحب التعرف على الفن والثقافة، وستتمكن من قضاء وقت ممتع في الشارقة، بالإضافة إلى وجود خيارات تعليمية مذهلة للأطفال من جميع الأعمار السنية المختلفة، تمتلك الجادة بعض الخيارات الرائعة لاكتشاف الفنون والثقافات الجديدة المثيرة للإهتمام، إليك ما تحتاج إلى معرفته.
الجداريات الضخمة
واحدة من أروع جوانب استكشاف مدينة جديدة هى اكتشاف قطعة فنية جميلة ومذهلة لم تكن تتوقع رؤيتها، يُمكنك مشاهدة كل هذا داخل الجادة، التي تقدم لك هذه الجداريات واسعة النطاق المنتشرة في كل أنحاء المجتمع، توقف للحظة وأمعن النظر في الجداريات الفريدة، سوف تعطيك هذه الجداريات الفنية الرائعة نظرة فريدة على الأسباب التي تجعل الجادة فريدة وممتعة ورائعة.
فنون الشوارع المدهشة
ما هي أفضل طريقة لقضاء فترة ما بعد الظهر من المشي مع صديق أو أحد أفراد العائلة؟ يمكنك تناول الطعام اللذيذ ثم مشاهدة مشاريع الشوارع الفنية المتعددة والمعارض المنتشرة فى جميع أنحاء الجادة، فنون الشوارع هى إحدى الطرق الممتعة للتعرف على المجتمعات والثقافات الجديدة، فهى تمنحك فرصة للتأمل والتفكير في الرسالة التي يحاول الفنان نقلها عن طريق أسلوبه الفني الفريد، كما يقوم العديد من الفنانين بإبداع العديد من الأعمال الفنية التي تعكس أحداث الماضي أو الأحداث الثقافية التى تهم المجتمع حاليًا.
المنحوتات المثيرة
إذا كنت تفضل الفن التقليدي، يُمكنك الاستمتاع باكتشاف مجموعة متنوعة من المنحوتات الموجودة فى الجادة، قد تستغرق المنحوتات سنوات حتى تكتمل، وهي عادة ما تعبر عن المشاعر القوية للفنان المتعلقة بموضوع المنحوتة، اقضى وقتًا ممتعًا مع صديقك فى فترة ما بعد الظهر في استكشاف المنحوتات المختلفة، لا تخاف من مناقشة ومعرفة ما يعبر عنه كل تمثال أو معرفة الأجزاء التاريخية التي يمثلها.
المعارض
بالنسبة لعشاق الفن، لا شىء يجعل اليوم مكتملاً وممتعاً أكثر من مشاهدة لوحات مختلفة داخل معرض فني، هل تعلم أن الجادة تمتلك مجموعة متنوعة من المعارض المختلفة التى تقدم كل شىء من أجل إمتاعكم فقط؟ سواء كنت تبحث عن أعمال فنية لفنان قدير ومشهور أو كنت تفضل الفنانين الجدد أصحاب الأعمال الفنية الحديثة، ستتمكن من العثور على شىء تحبه وتستمتع به في الجادة، خاصة أن المعارض الفنية هي طريقة رائعة لمعرفة المزيد عن العالم من حولك في بيئة هادئة ومريحة، اقضى بعض الوقت للتعرف على تاريخ الشارقة لكي تستطيع تقدير مجتمعها عن طريق زيارة معرض فني ممتع.
قم بزيارة الجادة للتعرف على المزيد من التجارب الثقافية المدهشة التى تنتظرك، سواء كنت ترغب في تناول وجبة لذيذة، أو كنت ترغب في حضور حدث مجتمعى، أو كنت ترغب في قضاء فترة ما بعد الظهيرة في الاستمتاع ببعض الأعمال الفنية الجميلة، الجادة لديها أشياء كثيرة مناسبة للجميع، قم بزيارتها اليوم.