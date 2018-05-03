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الخميس 03/مايو/2018 - 04:11 م

الكنيسة: البابا تواضروس يترأس جلسات المجمع المقدس في 14مايو

البابا تواضروس
البابا تواضروس
تريزة شنودة _جرجس صفوت
dostor.org/2155097

قال القس بولس حليم، المتحدث الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، سيترأس جلسات المجمع المقدس ابتداءً من 14 مايو الجاري.

ويختار البابا - خلال جلسات المجمع المقدسة المقبلة - بعض الأساقفة الجدد لبعض الإيبارشيات الجديدة من بينها إيبارشية الوادي الجديد وطما، ومناقشة بعض اللاهوتية التي أثارت جدل في الأوساط االقبطية خلال الفترة الماضية، أثناء انعقاد جلسات المجمع المقدس.

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