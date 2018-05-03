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الخميس 03/مايو/2018 - 04:02 م

«بوتين»: روسيا استكملت الاستعدادات لمونديال 2018

بوتين
بوتين
أ ش أ
dostor.org/2155078

زار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" جياني إنفانتينو، مركز بطاقات المشجعين الخاص بكأس العالم في سوتشي، حيث تسلما بطاقتيهما الشخصيتين.

وذكرت وكالة أنباء (تاس) الروسية اليوم، أن بوتين وصل إلى مركز تسليم البطاقات في سوتشي، حيث كان إنفانتينو ووزير الاتصالات الروسي نيكولاي نيكيفوروف متواجدين.

وأعلن الرئيس الروسي، عن أن بلاده استكملت تقريبا الاستعدادات لاستضافة نهائيات كأس العالم 2018 في الفترة من 14 يونيو إلى 15 يوليو.

وقال بوتين - خلال اجتماع مع المجلس المشرف على اللجنة المنظمة لكأس العالم 2018 في سوتشي اليوم الخميس "إن الاستعداد لكأس العالم الذي تنظمه بلادنا هذا العام يكاد يكون قد استكمل"، مضيفا أن "روسيا جاهزة للمباريات حيث تم القيام بالكثير"، مشيرا إلى أنه يتعين التركيز على مسائل الأمن ويتوجب على الأجهزة الأمنية تنفيذ جميع الإجراءات الضرورية بشكل صحيح ودقيق للغاية.

وذكر بوتين أن بطولة كأس العالم لكرة القدم بالنسبة للعديد من المشجعين من جميع أنحاء العالم فرحة كبيرة، موضحا أنه يتعين على الأجهزة الأمنية أخذ ذلك في الحسبان عند تأمين البطولة.

من جانبه، قال إنفانتينو إن جميع الملاحظات التي تلقاها الفيفا من خبراء التحضير لمونديال 2018 إيجابية، مؤكدا أن روسيا مستعدة لكأس العالم ولاستضافة العالم أجمع وجعله عيدًا لا ينسى.

وأضاف خلال الاجتماع "هناك ملاعب ممتازة وجميلة، وأود أن أشيد بالعمل الذي تم القيام به من الجانب الأمني، فهو فريد من نوعه".

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