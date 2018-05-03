تراجع جماعى بمؤشرات البورصة فى ختام تعاملات الأسبوع

سجلت مؤشرات البورصة المصرية تراجعات جماعية لدى إغلاق تعاملات، اليوم الخميس، في ختام تعاملات الأسبوع، مدفوعة بعمليات بيع لجنى الأرباح من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية.



وخسر رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 1ر11 مليار جنيه، لينهى تعاملات اليوم عند مستوى 9ر991 مليار جنيه وسط تعاملات كلية بلغت 4ر1 مليار جنيه.



وهبط مؤشر السوق الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 87ر1%، ليبلغ مستوى 86ر17832 نقطة، كما تراجع مؤشر"إيجي إكس 70" للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 83ر0% ليبلغ مستوى 68ر878 نقطة، وشملت الانخفاضات مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا، والذى تراجع بنحو 18ر1% ليبلغ مستوى 04ر2293 نقطة.



وفي ختام التعاملات سجلت أسعار أسهم 39 شركة ارتفاعًا، فيما تراجعت أسعار أسهم 116 شركة، وحافظت 33 شركة على استقرارها.